Osterfeld/MZ/ank - Wenn am 5. März für die Stadt Osterfeld ein neuer Bürgermeister gewählt wird, dann geht es auf dem Stimmzettel sehr übersichtlich zu. Denn für das Ehrenamt gibt es lediglich einen Bewerber. Und das ist der aktuelle Bürgermeister Hans-Peter Binder. Der parteilose 63-Jährige möchte weiterhin Chef der Stadtverwaltung bleiben. Die Frist für die Bewerbung um das Ehrenamt war am Dienstagabend, 18 Uhr, abgelaufen. Gleich darauf tagte der Wahlausschuss und bestätigte Binder, der im Hauptberuf die Grundschule in Droyßig leitet, als Kandidaten. Die Entscheidung, erneut zu kandidieren, habe er sich nicht leicht gemacht, hatte Binder bereits im Januar gegenüber der MZ gesagt. Aber er wolle gerne Begonnenes auch beenden.

Binder wird sich Bürgern der Stadt am Montag, 20. Februar, ab 18.30 Uhr in einer öffentlichen Veranstaltung im Rathaus nochmals vorstellen und Fragen der Wähler beantworten. In der Stadt Osterfeld und in ihren Ortsteilen gibt es um die 2.000 Wahlberechtigte.

Bei der jüngsten Bürgermeisterwahl 2016 in Osterfeld hatte es neben Binder einen weiteren Kandidaten gegeben.