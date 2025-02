In der Zeitzer Schwimmhalle müssen Wasserfilter gewechselt werden. Dazu bleibt das Bad am Wochenende geschlossen.

Zeitz/MZ/ank. - Die Schwimmhalle Naetherbad in der Zeitzer Freiligrathstraße bleibt am kommenden Wochenende geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Hintergrund für die Schließung am 22. und 23. Februar seien Reparaturarbeiten. Es müsse eine Störung beseitigt werden, dabei sei es notwendig, Technik abzuschalten, heißt es. Deshalb sei in dieser Zeit ein Badebetrieb nicht möglich. Laut Stadtverwaltung müssen Wasserfilter und Kleinteile gewechselt werden. Nach dem Wechsel müsse das Hallenwasser einmal die Filter durchlaufen.