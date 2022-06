Darum besuchte Komiker-Legende Hape Kerkeling eine Exil-Zeitzerin auf Malta

Julia Hering Eine Zeitzerin zieht der Liebe wegen nach Malta. Was sie dort erlebt und warum Fernsehteams aus aller Welt vorbeikommen.

Zeitzerin in Bäckerei auf Gozo mit Hape Kerkeling

Zeitz/MZ - „Ftira“, ein traditionelles Gebäck aus maltesischem Brotteig, gefüllt mit allem, was einem lieb ist, gibt es in der Bäckerei von Julia Hering und ihrem Partner Matthew Buttigieg. Doch um in den Genuss dieses Gebäckes zu kommen, müssten Zeitzer eine ganz schön lange Reise auf sich nehmen. Das gibt es nämlich nur auf Gozo, einer kleinen Nebeninsel Maltas, im gleichnamigen Staat.