Zeitz/MZ - In einem seit längerem leerstehenden Gebäude brannte es am Samstag kurz nach 18.00 Uhr in Zeitz, Geschwister-Scholl-Straße. Es brannte aus bisher ungeklärter Ursache im oberen Bereich des Hauses (Zwischenendecke zum Dachstuhl). Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Geschwister-Scholl-Straße war bis kurz nach 20.00 Uhr gesperrt.