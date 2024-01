Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Der Christopher Street Day (CSD), ein Fest- und Demonstrationstag, mit dem Homosexuelle und Menschen mit anderer sexueller Orientierung als der Heterosexualität für Gleichberechtigung einstehen, findet in diesem Jahr erstmals in Zeitz statt. Wie Eric Stehr, Mitorganisator der Initiative „CSD Burgenlandkreis“ und Mitglied der Linken im Weißenfelser Stadtrat, mitteilt, soll er am Samstag, 31. August, veranstaltet werden. Die Initiative habe bereits mit dem Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) gesprochen. „Er begrüßt den CSD in Zeitz und freut sich darauf“, sagt Eric Stehr.