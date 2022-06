Bürger wütend über Graffiti: Innenstadt von Zeitz sei mit Schmierereien wenig einladend

Zeitz/MZ - „Schauen sie sich das doch einmal an, das darf doch nicht wahr sein, wer macht so etwas?“ Die Frau steht am Eingang zur Judenstraße in Zeitz und weist auf nahezu zugesprühte Schaufenster eines leerstehenden Ladengeschäftes. Scheiben und Tür sind mit Krakeln überzogen. Weitere Türen und Fenster in der Fußgängerzone weisen ähnliche Schmierereien auf.

