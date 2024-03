Tag der offenen Töpferei im Burgenlandkreis Bunte Hasen locken ins Töpfercafé Rehmsdorf

Am Sonntag startet die Töpferei in Rehmsdorf in die neue Saison. Iris Findeis hat sich vor mehr als zehn Jahren diesem Handwerk verschrieben und ihr Hobby zum Beruf gemacht. Was am Sonntag los ist.