Brand in Zeitz: Vier Verletzte in der Weinbergstraße

Die Zeitzer Feuerwehr rückte in der Nacht zum Samstag zu einem Brand in die Weinbergstraße aus.

Zeitz/MZ/ank - In der Weinbergstraße in Zeitz hat es in der Nacht zum Sonnabend in einem Haus gebrannt. Vier Menschen sind laut Polizei bei dem Feuer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle handelt es sich bei den Verletzten um einen 15 Jahre alten Jungen, eine Frau (44), einen Mann (45) und einen 87 Jahre alten Rentner. Die Verletzten seien in Krankenhäuser der Region eingeliefert worden. Der 15-Jährige und die 44-Jährige konnten laut Polizei bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen in die Weinbergstraße ausgerückt. Die Kriminalpolizei gehe von einem Branddelikt aus. Das bedeutet, dass das Feuer aller Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt worden ist. „Die derzeitigen Ermittlungen richten sich gegen einen namentlich bekannten Mann. Dieser befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam“, heißt es am Samstagmittag von der Polizei. Ob sich ein Tatverdacht gegen ihn erhärte, würden die weiter andauernden Ermittlungen zeigen. „Die Brandursachenermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren. Der Brandort wurde zudem beschlagnahmt“, heißt es von der Polizei. Weitere Informationen könnten aufgrund der noch ganz am Anfang stehenden Ermittlungen nicht gegeben werden.