Erinnerungen an Ferienspiele und Freizeitangebote nach dem Unterricht weckt der Gebäudekomplex am Wendischen Berg in Zeitz. Es gibt wenige Fotos. Was bekannt ist.

Zeitz/MZ. - Basteln und Tüfteln war einst in der Station Junger Naturforscher und Techniker am Wendischen Berg in Zeitz angesagt: Erinnerungen an die „Ferienspiele“ und außerunterrichtliche Exkursionen in der DDR weckt der stattliche Gebäudekomplex der früheren Drahtseilbahn und Metallwarenfabrik Carl Bescherer am oberen Wendischen Berg. Denn hier an diesem für die Zeitzer Industrie-, aber auch Technikgeschichte bedeutenden Ort war bis kurz nach der Wende die Station Junger Naturforscher und Techniker untergebracht, deren Bildungs- und Freizeitangebote ebenso beliebt waren wie die des Pionierhauses „Bruno Kühn“. Mindestens einmal im Jahr ging es, meistens in den achtwöchigen Sommerferien, im Rahmen der organisierten Feriengestaltung dorthin.