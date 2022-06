Bitte um Frieden in der Ukraine: Dutzende Kerzen brennen auf dem Altmarkt in Zeitz

Dutzende Menschen protestieren am Sonntagabend zum ersten Mal in der Zeitzer Innenstadt gegen den Krieg in der Ukraine. Worum es ihnen ging.

Zeitz/MZ - Mindestens 150 Menschen sind zum ersten stillen Protest gegen den Ukraine-Krieg auf den Zeitzer Altmarkt gekommen. Sie folgten am Sonntagabend dem Aufruf von Katja und Wolfram Wendland, die vor Ort alles vorbereitet hatten. „Krieg darf nie eine Lösung sein“, sagt Anne Schneider, die eine Kerze angezündet hat, und wischt sich immer wieder die Tränen ab. „Ich war so oft in der Sowjetunion, in Russland und in der Ukraine. Mich belastet das so sehr.“