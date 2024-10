Anja Andrae möchte in Droßdorf einen Online-Marktplatz für Bio-Produkte ins Leben rufen. Über die Plattform „Marktschwärmer“ sollen regionale Anbieter ihre Produkte anbieten und die Direktvermarktung fördern.

Drossdorf/MZ. - Anja Andrae aus Lonzig achtet sehr darauf, was bei ihr auf den Tisch kommt. Die naturbelassene Ernährung ihrer Familie ist ihr wichtig. „Ich koche gern mit frischen Produkten und möchte wissen, was ich esse“, sagt die 46-Jährige. Um den Einkauf einfacher zu machen, will sie demnächst einen Online-Shop eröffnen.