Biker-Treffen in Zeitz: Welche Strecke am Sonnabend gefahren wird

Zeitz - Die Zeitzer Biker gehen auf Tour. Zwar musste der Verein Zeitzer Biker sein im Mai geplantes traditionelles Treffen aufgrund der Coronapandemie ein zweites Mal absagen, die Ausfahrt soll allerdings jetzt nachgeholt werden. Sie findet an diesem Sonnabend statt und beginnt um 14 Uhr in der Zeitzer Baenschstraße. Aufstellung mit ihren Maschinen nehmen die Biker bereits ab 13 Uhr. Die derzeit geplante Strecke führt unter anderem über und durch Geußnitz, Kayna, Wittgendorf, Kleinpörthen, Heuckewalde Schellbach, Breitenbach, Haynsburg und über Großosida wieder nach Zeitz in die Stephansstraße. Ziel ist der alte Club des Vereins. (mz)

Im Internet: zeitzer-biker.de