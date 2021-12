Betrunkener bedroht Polizei in Zeitz

Am Samstag musste die Polizei in der Schillerstraße in Zeitz eingreifen.

Zeitz/MZ/and - Polizeibeamte sind am Samstag in Zeitz bedroht worden. Die Polizisten hatten am Samstagabend einen Einsatz in der Schillerstraße.

Während der Klärung eines Sachverhaltes in einer Wohnung, so Alexander Junghans, Pressesprecher der Polizeiinspektion Halle, wurden sie durch einen stark alkoholisierten 43-Jährigen - von mehr als zwei Promille ist die Rede - mit einem Sportgerät aus Aluminium bedroht.

Die Polizisten mussten schließlich Pfefferspray gegen den Tatverdächtigen einsetzen. Das Tatmittel, mit dem die Polizisten bedroht wurden, sei sichergestellt worden, so Junghans. Verletzt wurde niemand.

Die nötige Entnahme einer Blutprobe wurde beim Tatverdächtigen angeordnet und zeitnah in einer Klinik durchgeführt. Die Kripo ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.