Zeitz/MZ - Der Schwede Hans Fagius gastiert am Sonntag im Zeitzer Dom St. Peter und Paul. Er gibt um 17 Uhr ein Konzert auf der Eule-Orgel. Fagius ist 72 Jahre alt, Professor am Königlich Dänischen Musikkonservatorium und Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie. Doch was verbindet den Meister an der Orgel mit der Stadt Zeitz?

„Nach dem Wiederaufbau der Eule-Orgel gab Professor Fagius im Jahr 2008 ein erstes Konzert im Zeitzer Dom und mit seinem Rat, dieses wunderbare Instrument könne am besten erhalten werden, indem es regelmäßig gespielt wird, gab er uns den Anstoß zur Gründung des Fördervereins“, sagt die Vereinsvorsitzende Gudrun Hartmann. 2013 gab es die erste Konzertreihe im Zeitzer Dom, ein Jahr später wurde der Förderverein Eule-Orgel gegründet. Doch auch private Verbindungen gibt es zu dem weltweit bekannten Musiker. Babett Hartmann (Tochter der Vereinsvorsitzenden) hat bei Fagius in Kopenhagen studiert, lebt heute noch in Kopenhagen und ist zugleich die künstlerische Leiterin des Zeitzer Fördervereins. Zuletzt organisierte sie vor kurzem den ersten Orgelworkshop im Zeitzer Dom gemeinsam mit dem ehemaligen Thomasorganisten Ullrich Böhme aus Leipzig. Zehn Teilnehmer nahmen das Angebot an.

Fagius ist bis heute Ehrenmitglied im Zeitzer Förderverein. In der ersten Konzertreihe 2013 gastierte er in Zeitz und ein weiteres Mal kam er im Jahr 2017. „Jetzt feiert er mit uns das Jubiläum zehn Jahre Konzertreihe im Zeitzer Dom“, so teilt Gudrun Hartmann mit. Sie freut sich auf das Wiedersehen und auf das Konzert. Am Sonntag erklingen Werke von Johann Sebastian Bach.

Konzert am Sonntag, 17 Uhr, Karten für 15 Euro, Kinder ermäßigt.