Belebte Innenstadt - So lief „Heimat shoppen“ in Zeitz

Zeitz/MZ - Endlich mal wieder was los in der Zeitzer Innenstadt. Das hörte man am Sonnabend immer wieder. Doch auch schon am Freitagnachmittag waren viele Besucher zum Roßmarkt gepilgert und waren, vor allem für die kleinen und großen Tänzerinnen der Tanzakademie Lindenhof Burtschütz, ein begeistertes Publikum. „Heimat shoppen“ hieß es an beiden Tagen in der Zeitzer Innenstadt. Die durch die Industrie- und Handelskammern (IHK) initiierte, großangelegte Imagekampagne sollte deutschlandweit den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort stärken.

Dafür hatten die Händler entlang der Fußgängerzone und rund um die Altstadt auch allerlei vorbereitet und gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein Zeitz ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Die Zeitzer, aber auch Gäste aus Weißenfels, Altenburg, Gera und Halle dankten es ihnen mit ihrem Besuch, aber auch mit dem einen oder anderen Einkauf. Musikalisch kam keine Langeweile auf, für das leibliche Wohl war gesorgt. Und auch an die Kinder wurde gedacht. Das Karussell konnte leider wegen eines Fehlers an der Stromzuleitung nicht in Betrieb genommen werden. Doch mit Jump and Flying und Spielangeboten waren auch sie durchaus zufrieden.

Heimat shoppen hieß es am Freitag und Samstag in der Zeitzer Innenstadt. Angebote der Händler und ein kleines, feines Programm lockten die Gäste an. Besonders viele kamen zum Auftritt der Talibu-Tänzerinnen. (Foto: Angelika Andräs)

Die Zeitzer Blasmusikanten (Foto) und die Schönburger Blasmusikanten sorgten für beste Stimmung am Roßmarkt. (Foto: Angelika Andräs)

Frank Schwanethal war auf der Markt-Bühne zu erleben. (Foto: Angelika Andräs)

Anja Kornblum sorgte im SpielZeitz auch für Luftballons. (Foto: Angelika Andräs)

Der Verein Gesellschaftsdenken lud zum Fest ein. (Foto: Angelika Andräs)