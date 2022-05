Baustelle am Knoten B2/B91 nahe Theißen: Wann Autos endlich die neuen Wege befahren können

Wie sich die Baustelle am Knoten B2/B91 nahe Theißen entwickelt und was Anwohner zur Bausituation sagen.

Theissen/Zangenberg/MZ - Die saubere Luft verschwindet gegen acht Uhr am Morgen. Dann kommen der Dieselgeruch und der Krach. Hilmar Hillger schließt da lieber alle Fenster am Haus. Der Rentner wohnt nahe der Eisenbahnunterführung in der Leipziger Straße des Zeitzer Ortsteils Zangenberg. Und vor seinem Haus stoppen seit Wochen Autos, die in Richtung Zeitz unterwegs sind - und blasen beim Wiederanfahren erst recht ihre Abgase in die Luft.