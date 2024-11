Eichen, Esskastanien, Elsbeere: Wo und warum am Wochenende in der Elsterstadt neue Gehölze gepflanzt wurden und auf wessen Konto die 12.000 Euro teure Aktion geht.

Bäume für mehr Grün in Zeitz

Anne-Katrin Blisse, Landesgeschäftsführerin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, kam mit Hund Abby und leitete das Pflanzprojekt an.

Zeitz/MZ. - Die Stadt Zeitz ist seit Sonnabend um rund 3.300 Bäume reicher. Die präsentieren sich zwar noch im Miniformat, doch wenn sie einmal groß sind, sollen die Gehölze den Grünbestand der Stadt erweitern und dem Klimawandel etwas entgegen setzen. Denn auch der Baumbestand der Stadt Zeitz würde unter den veränderten klimatischen Bedingungen leiden und hätte mit Wassermangel und Schädlingen zu kämpfen, so dass bereits heute schon viele Bäume in Zeitz in ihrer Lebenskraft geschwächt sind, macht die Stadt auf ihre Internetseite deutlich.