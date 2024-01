Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Gehen die Pläne der Landwirte, Agrarunternehmer und Handwerker auf, dann wird es am Montag massive Einschränkungen auf den Straßen rund um Zeitz geben. „Das Echo auf unsere Protest-Vorbereitungen ist enorm. Ich rechne mit mehreren Hundert Teilnehmern“, sagt Christian Türpisch, Landwirt aus Salsitz. Bauern und Handwerker haben insgesamt elf Versammlungen beim Burgenlandkreis angemeldet, viele davon erst am Freitag. Wie die Landwirte der MZ mitteilen, sind Proteste an folgenden Orten geplant: Grana, Bundesstraße 2 bis zur B 180 und Kreuzungsbereich Näthern, weiter auf der B 180 Autobahnbrücke Osterfeld und Autobahnunterführung Kleinhelmsdorf, B 2/91 bei Theißen, Ampelkreuzung auf der Bundesstraße 2 und Kreisel bei Bornitz, Bundesstraße 2 Kreuzung in Droßdorf, weiterhin am Abzweig Nedissen und Giebelroth, B 180 von Zeitz in Richtung Meuselwitz an den Abzweigen Geußnitz und Oelsen. Der Protest ist von 5.30 Uhr bis 14 Uhr angemeldet.