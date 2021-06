Bauarbeiten rund um Schützenplatz in Zeitz

Zeitz - An diesem Montag beginnen in Zeitz die Bauarbeiten zum Ausbau der Fahrbahnen und Gehwege rund um den Schützenplatz. Mit den Arbeiten wird es laut Stadtverwaltung zu einer Reihe von Einschränkungen in diesem Bereich kommen - bis voraussichtlich November kommenden Jahres. Die Bauarbeiten beginnen im Kreuzungsbereich Heinrich-Heine-Straße/Schützenplatz.

Im Rahmen der Bauarbeiten werden ein Schmutz- und Regenwasserkanal sowie neue Gas- und Wasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse verlegt. Im Zuge der Baumaßnahmen wird laut Mitteilung die Fahrbahn grundhaft ausgebaut und mit Asphalt befestigt. Ebenfalls wird der Gehweg ausgebaut und mit Betonpflaster versehen. Am Rand entstehen öffentliche Parkplätze. Zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers werden Straßeneinläufe gebaut, die gleichzeitig an den neuen Regenwasserkanal angeschlossen werden. Die geplanten Bauarbeiten laufen unter Vollsperrung. Es ist mit Vollsperrungen abschnittsweise je nach Baufortschritt im Bereich der Schützenstraße bis zum Kreuzungsbereich Schießgrabenstraße/Theodor-Arnold-Promenade/Rudolf-Breitscheid-/Hospitalstraße und im Bereich Kreuzung Heinrich-Heine-Straße bis zur Kreuzung Liebknecht-/Schießgrabenstraße zu rechnen.

Provisorische Überfahrt zwischen dem größeren und dem kleineren Stellplatzbereich

Im Bereich des Parkplatzes Schützenplatz wird es eine provisorische Überfahrt zwischen dem größeren und dem kleineren Stellplatzbereich geben, so könne auch der kleinere Parkplatz während der Bauarbeiten angefahren werden. Im Zuge der Verlegung der Versorgungsleitungen und dem Ausbau der Gehwege kann es zu Einschränkungen für Fußgänger kommen. Das Parken innerhalb des Baustellenbereiches ist nicht möglich, da die Strecken als

Transportwege für die Baumaßnahme uneingeschränkt genutzt werden müssen. Für die Müllentsorgung werden während der gesamten Bauzeit Sammelplätze festgelegt. Private Grundstücke können laut Stadtverwaltung nach Absprache angefahren werden. (mz/ank)