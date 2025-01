Jetzt geht es deutlich sichtbar voran mit dem Projekt der Deutschen Bahn in Zeitz. Der Abbruch des ersten Teils der Bahnüberführung läuft. Was das bedeutet und wie die weiteren Pläne sind.

Bagger knabbert jetzt am Eisenbahntunnel: Abriss der Bahnüberführung in Zangenberg hat begonnen

Die Weichen für den Neubau sind gestellt: Die Abbrucharbeiten am Eisenbahntunnel in Zangenberg haben begonnen.

Zeitz/MZ. - Jetzt knabbert der Bagger am Eisenbahntunnel in der Leipziger Straße im Zeitzer Ortsteil Zangenberg. Fürs Protokoll: Am Mittwoch, 15. Januar, 14.30 Uhr setzte sich das Abrisswerkzeug in Bewegung und begann den Abbruch des ersten Teils der Bahnüberführung auf der Seite von Zeitz kommend (die MZ berichtete). Bis es soweit war, waren viele Vorarbeiten nötig.