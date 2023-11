Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ/YVE. - Advent und Kirche gehören zusammen – so lädt der Förderverein Eule-Orgel am ersten Advent, Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr zu weihnachtlicher Musik ein. Eine Mischung von Luther bis Reger, Bach bis Jazz und Improvisation nach Wünschen des Publikums wird dabei versprochen. Wenn schon Jubiläum, dann richtig. Mit diesen beiden musikalischen Wiederholungstätern. David Timm und Reiko Brockelt haben schon im ersten Jahr der Eule-Orgelkonzerte mit ihrem Spiel das Publikum erfreut, so heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Das seien gute Gründe, sie zehn Jahre danach erneut einzuladen. Faszinierende Klangbilder und Hörgenuss jenseits aller Vorstellungskraft entstünden, wenn David Timm (Orgel, Klavier) und Reiko Brockelt (Saxofon, Altquerflöte) zusammen als Jazz-Duo musizierten, so teilt der Verein weiter mit. So werden Werke von Bach mit rhythmischen Sambaklängen versetzt und durchmischt. Auf Orgel, Klavier, Saxofon und Flöte entsteht eine überraschende, mitreißende Neukombination, die die Bachschen Melodien in neuem Licht erscheinen lässt und ihr ungeahnte Farben entlockt.