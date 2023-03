Die elektronische Anzeige in der Zeitzer Bahnhofshalle am Montagvormittag.

Zeitz/MZ - Der Großstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) wirkt sich auch auf den Bahnhof Zeitz aus. Dort fahren an diesem Montag keine Züge. Auf den elektronischen Anzeigen in der Bahnhofhalle wiederholt sich nach eigentlich geplanten Abfahrtszeiten von Zügen in Richtung Weißenfels, Leipzig, Saalfeld und Hof immer nur eine Formulierung: Ausfall.

Demzufolge ist der Bahnhof menschenleer. Besetzt ist allerdings der Serviceschalter in der Bahnhofshalle. Dessen Mitarbeiterin verkauft Bustickets und teilt Rat suchenden Reisenden mit, dass die Züge an diesem Montag ausfallen und dass es weitere Informationen auf den Internetseiten der Bahn gibt. Das tut sie vor allem am Telefon. Die Kunden, so waren bis zum zeitigen Vormittag ihre Erfahrungen, nehmen die Information gelassen hin. Dass sie zum Prellbock von Frustration werde, das habe es bislang nicht gegeben, sagte die Mitarbeiterin, die allerdings in der Öffentlichkeit anonym bleiben möchte.