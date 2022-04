Auch Sommerlounge in Zeitz fällt aus - aber nicht wegen Corona

Zeitz - Am 1. Juli sollte es losgehen, da sollte die Sommerlounge im Zeitzer Rathaushof öffnen. Doch mitten in der Vorfreude auf die erste innerstädtische Veranstaltung nach der pandemiebedingten monatelangen Pause, kommt die Hiobsbotschaft: Die Sommerlounge wird nicht stattfinden. „Es liegt an den Sanierungsarbeiten am Rathaus“, sagt Martin Exler, Geschäftsführer der Zeitzer Veranstaltungsagentur Hex.Event. Der Inhaber vom R 1, der Partylocation im Ratskeller, die auch der Pandemie geschuldet komplett geschlossen ist, ist zugleich Veranstalter der seit einigen Jahren sehr erfolgreichen Sommerlounge.