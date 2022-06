Ärger über Müll und Lärm: „Man schämt sich für Zeitz“

Verpackungen von Fastfood und Glasscherben verteilen sich in der Stadt. Viele Bürger beseitigen immer noch, was andere wegwerfen. Warum das nicht reicht.

Hier am schon wieder beschmierten Pavillon an der Dreierbrücke landet ständig „Partymüll“.

Zeitz/MZ - Partymüll nennt es eine Anwohnerin aus der August-Bebel-Straße in Zeitz. „Sie ziehen krakelend und leider auch randalierend in unterschiedlich großen Gruppen durch die Stadt, trinken, essen Fastfood und schmeißen die Verpackungen und die Flaschen dann einfach weg.“ So schildert sie ihre Beobachtungen in den letzten Wochen. Vor allem Freitag- und Samstagabend seien solche Randale-Abende. Dann knallen auch mal Böller, wie viele Zeitzer schon mal erfahren haben.