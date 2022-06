Ärger über Altlasten: Wird Langendorf bei der Umsetzung des Strukturwandels vergessen?

Alttröglitz/MZ - Nur 500 Einwohner zählt das kleine Langendorf in der Elsteraue. Es grenzt direkt an Thüringen und an das Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerkes Phönix in Mumsdorf. Bis heute hat der Ort mit Altlasten aus dem Bergbau zu kämpfen. Vor allem deshalb möchte man auch gerne Geld aus den Fördertöpfen des Strukturwandels, etwa um die Altlasten zu beseitigen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<