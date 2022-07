Ein brennender E-Scooter hat in Zeitz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Zeitz/MZ - Weil ein E-Scooter beim Aufladen in Flammen aufgegangen ist, hat ihn sein Besitzer am Mittwochmorgen in Zeitz vom Balkon geworfen. Daraufhin alarmierten Anwohner der Budapester Straße die Feuerwehr, die den komplett zerstörten Scooter löschen konnte. Weiterer Schaden ist laut Polizei nicht entstanden.