Angeklagt wegen Körperverletzung - Wurden Zeugen beeinflusst?

Zeitz/MZ - Hat ein Angeklagter versucht, vor seinem Gerichtstermin Zeugen und sogar sein Opfer zu beeinflussen? Am Amtsgericht ist ein 31-jährigen Zeitzer wegen Körperverletzung angeklagt. Doch am ersten Verhandlungstag konnten sich zahlreiche Beteiligte an den Tathergang nicht mehr erinnern, ein weiterer Beteiligter sagte für den Angeklagten aus. Dabei hatten noch vor rund einem Jahr mehrere Personen gegenüber der Polizei größtenteils vollkommen andere Aussagen gemacht.