Zeitz/MZ/ank - Eine Warnung vor einem mittleren Hochwasser für die Region Zeitz und die Weiße Elster hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt am Sonntagmorgen herausgegeben. Die Warnung ist unter anderem über das Katastrophenwarnsystem Katwarn verbreitet worden. Darin heißt es, dass sich die Bürger unbedingt über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung und die Ausgabe von amtlichen Warnungen informieren sollen. Damit einher geht die dringende Aufforderung, auf die eigene Sicherheit zu achten und sich von Gewässern fernzuhalten. „Entfernen Sie Ihr Auto aus hochwassergefährdeten Bereichen. Überprüfen Sie ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen“, heißt es wörtlich. In der Smartphone-App „Meine Pegel“ war am Sonntagmorgen für den Elsterpegel am Zeitzer Tiergarten für 9.15 Uhr ein Wert von 3,53 Metern angegeben. Hochwasseralarmstufe 1 gilt beim Überschreiten der Marke von 3,25 Metern. Für den Bereich zwischen Wetterzeube und Zeitz ist der Pegel in Gera-Langenberg wichtig. Für den war gegen 10 Uhr ein Pegel von 2,06 Meter angegeben. Nach Vorhersagen soll er im Verlauf des Tages um etwa 50 Zentimeter steigen.

Der Elsterpegel am Tiergarten in Zeitz war von Samstag, 9 Uhr, zu Sonntag, 9 Uhr, um rund 90 Zentimeter angestiegen.