Alte Zeitzer Penne wird saniert: Was am 110-jährigen Gebäude alles renoviert wird

Vom Keller bis zum Dach wird im Zeitzer Gymnasium gebaut. Das Vorhaben in der Zeitzer Humboldtstraße kostet fast neun Millionen Euro. Warum die Pandemie die Arbeiten verzögert.

Zeitz/MZ - Die Baugerüste an der alten Penne in der Zeitzer Humboldtstraße fallen. Das über 110-jährige Gebäude erstrahlt in bezaubernder Schönheit. Das Dach wurde neu eingedeckt, die Fassade saniert und die historischen Sandsteingewände aufgearbeitet.