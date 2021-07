Alte Postkarten ehemaliger Gaststätten in Zeitz

Zeitz/MZ - Gastliche Stätten, die es früher einmal in Zeitz gab, die sammelt ein MZ-Leser, der anonym bleiben möchte. Er hat einst im Haus der DSF, dem früheren und nach 1990 kurzzeitig wieder Preußischen Hof gearbeitet, seine Frau unter anderem in zwei Cafés und im Hotel Drei Schwäne. Ansichten von solchen Orten, ihren Arbeitsstätten sozusagen, hat er im Laufe der Jahre zusammengetragen.

HIer blickt man in die Gaststube „Drei Schwäne“. (Foto: Sammlung privat/Repro: Andräs)

Das Gasthaus Zum Schultheiss befand sich in der Rahnestraße. (Foto: J. Groth)

Da gibt es einen Blick in den prunkvollen Saal des Preußischen Hofs, wie ihn doch einige Zeitzer auch nach der Wende noch zu diversen Bällen und Veranstaltungen erlebten. Auch der Biergarten, der einst zu dieser Gaststätte gehörte, existiert natürlich auf einer Postkarte. Aus dieser Sammlung stammen auch die Blicke in die Gaststube der „Drei Schwäne“ und des Wiener Cafés, das damals Hugo Köhler gehörte. Heute - und das schon seit vielen Jahren - ist es die beliebte Eisdiele Härlein am Altmarkt.

Von Johanna Groth stammen zwei Karten. Eine zeigt die Gaststätte Zum Schultheiss in der Zeitzer Rahnestraße. Vielen wird das markante Gebäude als ehemalige Stadtbibliothek vertraut sein. Und die Konditorei und Café Ernst Kunze in der Fischstraße 4 zeigt die andere Karte. Johanna Groth verrät auch, dass eine ihrer Großmütter dort arbeitete. Umso schöner sei es, dass das Café Rohland und die Bäckerei Hennig die Tradition fortgesetzt haben.

Das Café in der Fischstraße hat ebenfalls eine lange Tradition. (Foto: J. Groth)

Eine Postkarte des Hotels „Drei Schwäne“ aus der Sammliung Stuke. (Repro: Andräs)

Und aus der umfangreichen Sammlung von Rudolf Stuke, dem die MZ-Leser schon viele schöne Postkarten verdanken, kommt die Karte vom Hotel Drei Schwäne (oben). Die Karten sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielzahl von Gaststätten, die es einst in Zeitz gab.

Aus einer Privatsammlung stammt der Blick in den Saal des Preußischen Hofs. (Repro: Angelika Andräs)