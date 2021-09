Alte Postkarten berichten aus Droßdorf und Zeitz

Zeitz/Drossdorf/MZ - Immer noch stellen Leser der MZ Ansichtskarten zur Veröffentlichung zur Verfügung. Immer wieder melden sich aber auch Leser, die sich einfach über die Seiten mit alten Postkarten freuen. „Die Ansichten von Droßdorf haben viele Erinnerungen geweckt“, erzählte Heide Gebauer. „Ich habe vor 70 Jahren dort Verwandte besucht, auch später haben wir hin und wieder auf der Durchreise Station gemacht. Da ist eine Verbindung, die immer bleibt.“

Alte Ansichten von Droßdorf stellte Siegfried Eißner zur Verfügung. Hier ist der Droßdorfer Gasthof um 1935 auf einem Foto von G. Kormann, Halle, zu sehen. (Foto: Sammlung Siegfried Eißner, Repro A. Andräs)

Seit Jahrzehnten lebt die gebürtige Zeitzerin in Berlin, kommt mittlerweile sehr selten „in den Süden“. Umso mehr freue sie sich, in der MZ nicht nur Aktuelles zu erfahren. „Es ist so toll, dass es immer Leute gegeben hat und gibt, die alte Postkarten aufheben, richtig sammeln und bewahren. Hoffentlich wird das fortgeführt.“ Die Ansichten von Droßdorf, hier ist vor allem der 1801 bis 1803 vom Bauherrn Teichmann erbaute Straßengasthof zu entdecken, kommen von Siegfried Eißner: bekannter und beliebter ehemaliger Musiklehrer, aber eben auch Bewahrer der Historie.

Der Droßdorfer Straßengasthof wurde 1801 bis 1803 erbaut. (Foto: Sammlung Siegfried Eißner, Repro A. Andräs)

Die Postkarten vom Wendischen Berg, die sich Heide Gebauer gewünscht hat, sind ein echter Glücksfall aus der professionellen Sammlung von Rudolf Stuke, der schon viele interessante Karten zur Verfügung stellte.

Der Wendische Berg ist hier zu sehen. (Foto: Sammlung R. Stuke, Repro A. Andräs)