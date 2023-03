Geplante Schließungen im SRH-Klinikum Zeitz Aktionsbündnis Zeitz: Protest auf die Straße tragen und im Kampf für Zeitzer Klinikum weitermachen

Die geplanten Schließungen in Zeitz haben zu Demonstrationen geführt. Was die Zeitzerin Petra Tischendorf motiviert, was sie ärgert und worauf sie hofft.