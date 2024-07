Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Zeitz einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Zeitz/MZ - Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, aber unter dem Einfluss von Drogen war am Sonntagmorgen ein 46 Jahre alter Autofahrer in Zeitz unterwegs. Die Polizei hatte ihn gegen 1.30 Uhr in der Schaedestraße kontrolliert. Ermittlungen gegen den Mann sind eingeleitet, so die Polizeiinspektion Halle.