450 Verstöße gegen geltende Regeln zwischen Zeitz, Weißenfels und Naumburg

Bei Veranstaltungen und in der Gastronomie kommt es selten zu Verstößen. Weshalb Verfahren eingeleitet wurden.

Zeitz/MZ - - Im Burgenlandkreis sind in diesem Jahr bereits über 450 Verfahren wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen eingeleitet worden. Darüber informierte die Kreisverwaltung auf Nachfrage. Besondere Schwerpunkte macht das Ordnungsamt dabei nicht aus. „Die Verfahren wurden eingeleitet wegen Quarantäneverstößen, fehlendem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen sowie wegen fehlender Testung bei Einreise aus dem Ausland“, erläutert Kreissprecherin Christina Vater. Bei Kulturveranstaltungen und in der Gastronomie hingegen käme es selten zu Verstößen.

Zu beachten ist, dass sich die Regeln im Laufe des zurückliegenden Jahres immer wieder verändert haben. An die gegenwärtig geltenden Regeln wird sich zumindest während der erfolgten Kontrollen flächendeckend gehalten. So soll es in der Gastronomie zuletzt nur einen Fall gegeben haben, bei dem die aktuellen Vorgaben noch nicht vollständig umgesetzt wurden. „Bei den Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr wurden bisher acht Personen festgestellt, welche die aktuellen Regelungen nicht beachtet haben“, erklärt die Kreissprecherin weiter.

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes seien von Montag bis Freitag täglich im Einsatz, um das Einhalten der angeordneten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu kontrollieren. Überprüft werde beispielsweise ob in der Gastronomie, in Ladengeschäften und im öffentlichen Personennahverkehr die Einhaltung der Zutrittsbeschränkungen und die Maskenpflicht wie verlangt eingehalten wird.