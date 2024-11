Am Freitagabend wurde die Polizei in Zeitz in die Schützenstraße gerufen.

Zeitz/MZ/and. - Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitagabend in Zeitz. Gegen 18.30 Uhr schlug ein 24-jähriger Mann in der Zeitzer Schützenstraße die Scheibe einer Hauseingangstür ein und verletzte sich dabei an der Hand, informiert die Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die genauen Umstände, die zur Sachbeschädigung führten, sind laut Polizei Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Es wird wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann ermittelt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

