2,1 Millionen Euro für die Zeitzer Zukunft

Übergabe Förderbescheid von 2,1 Millionen Euro von MP Reiner Haseloff (Mitte) an Landrat des Burgenlandkreises Götz Ulrich (links) und dem Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme in der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt in Halle.

Zeitz - Die Stadt Zeitz und ihre Bürger können intensiver an ihrer Zukunft arbeiten. Aus den Händen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff nahm Oberbürgermeister Christian Thieme (beide CDU) Donnerstag dafür einen Förderbescheid über 2,1 Millionen Euro entgegen. Im Rahmen des Braunkohlestrukturwandels dient das Geld dazu, in Zeitz ein Projektbüro „Stadt der Zukunft“ aufzubauen und zu etablieren. Das Projektbüro, so die Staatskanzlei des Landes, solle ab Ende des Jahres bis zunächst 2025 mit fünf Mitarbeitern unter Beteiligung der Bürger Ideen für einen funktionierenden Strukturwandel entwickeln.

„Ziel ist es zudem, einen Masterplan für die wirtschaftliche Neuausrichtung der Stadt und des Umlandes zu erarbeiten und diesen Schritt für Schritt in einzelnen Projekten umzusetzen“, heißt es. Parallel solle das Büro die Umsetzung bisheriger Projekte unterstützen - zum Beispiel die Sanierung des Museums Brikettfabrik Hermannschacht. Das Projektbüro wird mit dem Bundesprogramm „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ (Stark) gefördert.

„Wie in der Kabinettssitzung im Februar 2020 angekündigt, hat das Land die Stadt Zeitz bei der Antragsstellung für das Projektbüro unterstützt“, sagte Haseloff. Er sei froh, dass der Antrag von den Bundesbehörden genehmigt wurde. Mit dem Geld habe die Stadt Zeitz die Möglichkeit, an einem Masterplan der Zukunft gemäß dem Zukunftsbild für das Mitteldeutsche Revier zu arbeiten, so Haseloff. Er sei überzeugt, dass es Zeitz gelingen könne, sich künftig selbst als Modell- und Laborstadt zu entwickeln und zu vermarkten. OB Thieme sagt: Mit dem Fördermittelbescheid für das Projektbüro setzen wir das Startsignal für einen sichtbaren Wandel und das mitten in der Innenstadt - am Roßmarkt 13a. (mz/ank)