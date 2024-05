Könderitz/MZ. - Annalena Schirmer hatte am Wochenende gleich mehrfachen Grund für Freudentänze: Die 16-jährige Reiterin aus Nißma gewann drei Springen beim traditionsreichen Reit- und Springturnier in Könderitz, wurde einmal Vierte und am Sonntag noch zweimal Zweite.

Am Wochenende hieß es für die junge Frau früh aufstehen. Schon kurz nach 7 Uhr war sie mit ihrer Schwester Selina Schirmer und ihren Eltern im Stall. Bereits am Freitag wurden die drei Pferde gewaschen und ihre Mähnen für das Turnier geflochten, denn bei so genanten Stilspringen gibt es auch Punkte für die Gesamterscheinung von Reiter und Pferd. Um 8 Uhr war die Familie dann in Könderitz und wenig später ging es los.

Der Tag begann für Annalena Schirmer wunderbar: Gleich im E-Stilspringen holte sie sich den Sieg. Anschließend gewann sie noch das A* und das A**-Springen mit steigenden Anforderungen. „Steigende Anforderungen heißt, die Hindernisse werden im Laufe der Runde höher und der Abstand am Oxer wird größer“, erklärte die junge Reiterin. Sie habe sich in Könderitz von Beginn an wohl gefühlt und das spiegelte sich in den Ergebnissen wider. „Ich bin so glücklich“, sagt die Schülerin der elften Klasse des Gymnasiums in Meuselwitz. Auf dem Platz drückten ihr die Familie und Freunde die Daumen. Darunter zum Beispiel Trainerin Saskia Grundei vom Reitverein Gut Grassdorf. „Wir haben zusammen in Wintersdorf trainiert, denn um gut springen zu können, werden in der Dressur die Grundlagen gelegt“, erzählte Saskia Grundei. So werden verschiedene Gangarten, der Wechsel von Trab in Galopp auf Kommando geübt. Reiter und Pferd müssen im Dressurviereck mal im Kreis (Zirkel) gehen, dann wieder diagonal oder im Viereck. Es scheint bisschen so, als würden die Pferde im Dressur-Viereck tanzen.

„Wer diese Grundlagen beherrscht, kann mit dem Pferd auch gut springen“, sagte Saskia Grundei. Vom Turnier in Könderitz war sie begeistert und startete selbst erfolgreich in der Dressur. „Ich bin von 43 Startern 14. geworden. Das freut mich“, erzählte Saskia Grundei. Nach Könderitz komme sie sehr gern. Es sei eine tolle Anlage im Grünen und ein sehr großes, weiträumiges Gelände. Das Areal ist ruhig gelegen und gibt wenig Ablenkung für die Pferde, wie zum Beispiel Verkehrslärm.

So sehen Sieger aus: Annalena Schirmer aus Nißma. Foto: Josi Nix

Vereinschefin Luise Senf hörte das gern. „Es haben nicht nur unsere Vereinsmitglieder geholfen, sondern auch deren Familien und Freunde. Es ist ein enormer organisatorischer Aufwand“, zog Luise Senf schon mal ein Resümee. Die Organisation fange von den Wertungsrichtern an, reiche über das Wettkampfbüro und Schmied, Rettungssanitäter vor Ort über Einlass bis zur Versorgung und Tombola. Die Versorgung klappte am Wochenende wunderbar. Die Frauen des Vereins hatten Kuchen gebacken und schenkten dazu Kaffee aus. Nebenan bot das Team vom Roten Löwen Gegrilltes an. „Am Samstag kamen viele Zuschauer, beobachteten die Wettkämpfe und plauderten an der Kaffeetafel. Da waren wir mit der Resonanz zufrieden“, sagte die Vereinschefin.

„Am Sonntag hätte es von allen mehr sein können, mehr Starter und mehr Zuschauer“, ergänzte Frank Bergmann am Montag. Er fungierte als Parcourschef. „Für unseren Verein war es ein erfolgreiches Turnier. Wir haben mit Annalena Schirmer einen neuen Stern am Himmel“, freute sich Frank Bergmann. Auch andere Starter aus dem Verein waren erfolgreich, so konnten sich Kim-Michelle Knoblauch und Andreas Zwietz im Springen platzieren. „Erstmals haben wir einen Fairness-Preis ausgelobt. Dieser bewertet den Umgang des Reiters mit Pferd, anderen Startern und den Wettkampfrichtern. Er ging an Anika Prager vom Reitverein Pölzig“, erzählt Frank Bergmann.

Und wie geht es bei den Schirmer-Schwestern weiter? „Wir sind den ganzen Sommer an fast jedem Wochenende zum Turnier“, sagt Annalena Schirmer und freut sich auf weitere Herausforderungen. In der Region steigt das nächste Reitturnier zum Kleefest am 15. und 16. Juni in Würchwitz.