Zweijährige in Wittenberg von Hund angefallen

Wittenberg - Am 30.09.2021 ging eine Mutter mit ihrem zweijährigen Kind um 15.30 Uhr die Collegienstraße in Wittenberg entlang.

In der Nähe des Marktes sei ein kleiner Hund am Geländer angeleint gewesen. Nachdem beide auf Höhe des Hundes waren, sprang dieser nach Angaben der Mutter hoch und biss das Kind in den Gesichtsbereich.

Dabei erlitt es kleine oberflächliche Kratzwunden, welche im Krankenhaus versorgt wurden. Die Hundehalterin, welche sich zu dieser Zeit in einem Geschäft befand, konnte ausfindig gemacht werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.