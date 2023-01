Zwei Wohnblöcke in der Gräfenhainichener Gartenstraße müssen weichen

Der Wohnblock in der Gartenstraße 10-13 muss weichen. Pläne für eine Nutzung der entstehenden Lücke gibt es laut Eigentümer noch nicht.

Gräfenhainichen/MZ - Der Abriss von zwei Wohnblöcken in der Gräfenhainichener Gartenstraße ist in vollem Gange. Neben dem Spielplatz wird der Wohnblock mit der Nummer 44-47 zurückgebaut, der der Wohnungsgesellschaft gehört, wenige Meter weiter geht es dem Block 10-13 der Wohnungsgenossenschaft an den Kragen. Die Unternehmen reißen die seit einigen Jahren leergezogenen Objekte mithilfe von Fördermitteln ab. Aufgrund der geringeren Kosten habe man sich für einen gemeinsamen Antrag entschieden, heißt es von beiden.