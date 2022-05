Zukunftszentrum: Zugehör schließt Bewerbung mit Halle nicht aus

Hier in der Gegend um die Leucorea (li.) könnte nach Vorstellung der Stadt Wittenberg das bundesdeutsche Zukunftszentrum errichtet werden.

Wittenberg/MZ - Zumindest über den Standort des Luftschlosses hatte sich die Öffentlichkeit zuletzt keine Gedanken mehr machen müssen: Halle baut am Riebeckplatz die UN nach und Wittenberg hilft dabei. So hieß es Anfang Mai in Medienberichten - und umgehend wurde Häme laut ob der vermuteten bloßen Handlanger-Funktion der Lutherstadt.