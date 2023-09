Insgesamt nehmen 13 Jugendliche aus Coswig und Oranienbaum-Wörlitz an dem privat organisierten Treffen teil.

Coswig/Oranienbaum/MZ/AHÜ - Unter dem Motto „Wir – die Jugend – gestalten die Zukunft unserer Region“ trafen sich 13 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren aus Coswig und Oranienbaum-Wörlitz am Samstag in Räumen der Elbterrassen an der Coswiger Elbfähre. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Daniel Kemp, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Coswig, hervor.