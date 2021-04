Zügiger Ersatz für verunglücktes Feuerwehrauto in Cobbelsdorf

Cobbelsdorf/MZ

- Wenn Andreas Schliemann zu einem nächtlichen Einsatz auf die Autobahn ausrücken muss, hat er noch immer die Bilder der Horror-Nacht vom Dezember im Kopf. Und so schnell wird der Ortswehrleiter von Cobbelsdorf den Einsatz vom 5.?Dezember auch nicht vergessen. „Ich sehe es genau vor mir, wie ein Lkw in unser Fahrzeug rast“, erinnert er sich.

Nur etwa eine Minute, nachdem die Kameraden den Einsatzort auf der Autobahn A9 zwischen Köselitz und Klein Marzehns erreichten, wurde ihr nagelneues Löschfahrzeug von einem Lkw erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das „LF KatS“ um. Die Feuerwehrleute vor Ort hatten Glück im Unglück: Es wurde niemand dabei verletzt.

Fahrzeug war „Schrott“

Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß schwer beschädigt. Es hieß, es sei nur noch „Schrott“. Dabei war es der erste Einsatz für das im vorigen Oktober überreichte Fahrzeug. Etwa zwei Jahre hatten die Cobbelsdorfer auf ihr neues LF KatS warten müssen, nachdem dessen 20 Jahre alter Vorgänger nicht mehr einsatzfähig war. „Umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir schon bald ein neues Einsatzfahrzeug bekommen“, so Schliemann. Stolz berichtet der Wehrleiter: „Wir hatten tatkräftige Helfer, die sich für ein neues Einsatzfahrzeug eingesetzt haben. Unter anderem den Landkreis.“

Nach fast sechs Monaten ohne Einsatzwagen darf die Ortsfeuerwehr am 2.?Juni beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn ihr neues LF KatS in Empfang nehmen. „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so schnell geht und wir bald wieder ein neues Einsatzfahrzeug in der Garage haben werden“, erklärt Schliemann und wirkt glücklich.

Schnelle Unterstützung

„Ein großer Dank gilt allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass bereits zum zweiten Mal ein Fahrzeug nach Cobbelsdorf kommt“, lobt Coswigs Bürgermeister Axel Clauß (parteilos). Er empfinde diese Aktion als großen Vertrauensvorschuss in die Stadt Coswig und in die Leistung, die die Feuerwehr in Cobbelsdorf abliefere. Als es im vorigen Dezember zu dem schweren Unfall auf der A9 kam, war Clauß selbst vor Ort.

Ihm laufe noch immer ein kalter Schauer den Rücken herunter, wenn er daran denke, sagt er. „Der Unfall hat gezeigt, welchem Gefahrenpotenzial die Einsatzkräfte ausgesetzt sind, die diese Arbeit ehrenamtlich ausüben. Das muss man ihnen ganz hoch anrechnen.“

Das „alte“ Einsatzfahrzeug, das im Dezember einen Totalschaden erlitt, wurde nach dem Aufprall in Dessau untergestellt. „Mittlerweile hat das Fahrzeug sogar einen neuen Besitzer gefunden“, berichtet Andreas Schliemann. Um wen es sich bei dem Eigentümer des LF KatS handelt, konnte der Ortswehrleiter indes nicht sagen.