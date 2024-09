Die integrative Kita Kribbel,krabbel, Käferhaus zieht nach zirka einem halben Jahr auslagerung wegen eines Wasserschadens im Februar zurück in ihr altes Domizil. Beim Umzug helfen der Bauhof , Bauson und A&S mit Mitarbeitern. Die Erzieherinnen räumen die Zimmer ein. Die Kinder kommen am Montag.

(Foto: Thomas Klitzsch)