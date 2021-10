Wunsch nach Tempo 30 in Coswig findet Gehör

Coswig/MZ/PAD - Wer mit seinem Auto durch Coswig fährt, soll in Zukunft nicht schneller als Tempo 30 fahren dürfen. Das war der Wunsch vieler Anwohner, dem Coswigs Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) nun nachkommen will. Die Stadt ist der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beigetreten. Sieben Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages haben diese ins Leben gerufen, um unter anderem den Durchgangsverkehr in Innenstädten zu beruhigen.

Im konkreten Fall Coswig mache laut Stadtverwaltung die fehlende Umgehungsstraße und der massive Durchgangsverkehr den betroffenen Einwohnern sehr zu schaffen. Es werde mit teils überhöhten Geschwindigkeiten gefahren, der Lärm sei unerträglich, die Umweltbelastung hoch. Clauß bezieht Stellung: „Wir wollen mit dem Beitritt auch deutlich zeigen, dass wir das Problem ernst nehmen und nach außen klar sichtbar machen, dass die Forderungen und Anliegen unserer Bürger Gehör finden.“