Wochenende in Wittenberg und Umgebung Das ist in der Region los: Tipps der Redaktion vom 13. bis 15. Oktober

Lebensart bringt Herbstzauber in die Wittenberger Wallanlagen, Party und Kinderspaß gibt es in Roßlau und Bitterfeld und Kling-Klang mit Keimzeit in Torgau und Dessau.