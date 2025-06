Wittenberg/MZ. - Unter den Orten mit den häufigsten Verkehrsunfällen im Landkreis sind seit Jahren die gleichen Straßennamen zu lesen: Die Einmündung zwischen der Bundesstraße 187 und der Bundesstraße 2 – also zwischen Dessauer Ring und Leipziger Straße in Wittenberg etwa, die Hafenbrücke in der Lutherstadt, Sternstraße, Schillerstraße. Die meisten Schwerpunkte liegen in Wittenberg – relativ neu in der Statistik über die häufigsten Schwerpunkte ist die Kreuzung zwischen B187 und Landstraße 37 in Jessen, der Ortseingang Hundeluft und die Anschlussstelle der B187 auf die A9 bei Coswig. In Gräfenhainichen kracht es häufig an der Rosa-Luxemburg-Straße, wo Fahrer von den Parkplätzen der größeren Nahversorger auf die innerstädtische Landstraße auffahren.

