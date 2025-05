Der Wittenberger Patrick Pusch besucht die Weltmeisterschaft in Portugal und startet in den Niederlanden. Dabei setzt er auf einen alten Weggefährten – auf den „Reformator“ aus Eisenach.

Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Rallye-Pilot Patrick Pusch ist derzeit viel international unterwegs. Gerade hat er als Zuschauer die Weltmeisterschaft in Porto – „Es geht nicht um Tricks oder Kniffe, eher ums Netzwerk“, sag er – besucht. Aber jetzt wird es ernst, und zwar in den Niederlanden. Die Deutsche Rallye-Meisterschaft trägt zum ersten Mal einen Lauf im Rahmen der ELE-Rallye in Holland aus. Die Gemeinde Son en Breugel nördlich von Eindhoven steht am Wochenende im Mittelpunkt des großen Motorsport-Spektakels.