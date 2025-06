Mann aus Wittenberg wird vor dem Landgericht wegen Körperverletzung in zwei Fällen und einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu neun Monaten Gefängnis verurteilt.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Die 5. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau sah am Donnerstag die Vorwürfe gegen einen Mann aus Wittenberg „vollumfänglich bestätigt“. Damit hatte die von ihm eingelegte Berufung nur einen mäßigen Erfolg. Die Kammer unter dem Vorsitz von Michael Koch verurteilte ihn wegen Körperverletzung in zwei Fällen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu neun Monaten Gefängnis. Die erste Instanz hatte am 26. Februar vorigen Jahres eine Haftstrafe von zehn Monaten verhängt.