Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ/CNI. - Ingrid Dorschner lebt nicht mehr. Wie Gabriele Giesel vom Verein der Igelfreunde Sachsen-Anhalt mitteilt, ist sie im Alter von 89 Jahren am 27. Januar in Wittenberg gestorben. Vielen noch in Erinnerung dürfte Dorschner wegen ihres Einsatzes in der Igelpflege und -rettung sein. Zwar sei sie zuletzt körperlich gebrechlich gewesen und lange hatte sie sich aus der aktiven Igelpflege zurückgezogen. Beratend sei sie aber noch tätig gewesen, so Giesel.