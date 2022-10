Wittenberger Fachbereichen geht das Geld aus

Wegen gestiegener Preise werden zusätzliche Mittel für die laufende Unterhaltung benötigt. Die Lutherstadt muss unterdessen weiter an ihrem Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 arbeiten.

Wittenberg/MZ - Die Äußerung ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Bereits ab diesem Freitag sei „keine vollumfängliche Reinigung in den Wallanlagen“ mehr möglich, sagte die Vertreterin des Fachbereichs Öffentliches Bauen im Finanzausschuss. Katja Hübner, Sachgebietsleiterin für die Wittenberger Grünanlagen, hatte dort in Vertretung von Fachgebietsleiter Uwe Branschke um zusätzliches Geld für den Fachbereich geworben, man brauche weitere 155.000 Euro, um die Aufgaben zu bewältigen.